Олимпиада, день 9-й: кто взял "золото" в парусном спорте

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялись два медальных соревнования по п1арусному спорту. В частности, выступили женщины в классе "Лазер Радиал" и мужчины в классе "Лазер".

Об этой сообщает официальный сайт игр.

У женщин в классе "Лазер Радиал" победу одержала датчанка Анне-Мари Риндом, которая опередила серебряную призершу Игр шведку Йосефин Ольссон, а "бронза" досталась представительница Нидерландов Марит Бауместер.

У мужчин в классе "Лазер" золотую медаль Олимпиады-2020 выиграл австралиец Мэтт Верн, "серебро" завоевал Тончи Стипанович из Хорватии, а "бронзу" - Герман Томасгор из Норвегии.

"Телеграф" напоминает, что медальные соревнования в парусном спорте стартовали еще вчера, 31 июля. Тогда за "золото" сражались женщины в классе RS:X. У женщин победу одержала китаянка Лу Юньсю, а у мужчин победу завоевал Киран Бадлу из Нидерландов.

На Олимпиаде-2020 проходит 9-й медальный день, со всеми главными результатами которого можно ознакомиться у нас на сайте. Все медальные результаты Игр доступны у нас на сайте.