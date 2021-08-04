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Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио

Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио
14:43 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Народный депутат Украины 9-го созыва, борец греко-римского стиля Жан Беленюк на Олимпийских играх в Токио выиграл "золото".

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

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В финале олимпийского турнира в весовой категории до 87 кг 30-летний Беленюк сразился с венгром Виктором Лоринцом. Итогом поединка стала убедительная победа украинца со счетом 5:1. Таким образом, Беленюк принес первое "золото" Украине на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, на старте олимпийского турнира Жан оказался сильнее действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили (3:1), в четвертьфинале Беленюк  победил алжирца Башира Сид Азара (1:1, последнее результативное действие за украинцем), а в 1/2 разгромил хорвата Ивана Гуклека (7:1).

Таким образом, на счету олимпийской сборной Украины уже 9 медалей. Ранее "Бронзовые" награды завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте, теннисистка Элина Свитолинаборчиха Алла Черкасова и пловец Михаил Романчук, который показал третий результат на дистанции 800 метров вольным стилем. Кроме того, на счету Михаила и "серебро" в Токио на дистанции 1500 м в/с. Также "серебро" 4 августа добыл борец греко-римского стиля Парвиз Насибов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Греко-римская борьба, Олимпиада, Токио-2020.
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