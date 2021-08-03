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Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
15:12 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Украинская борчиха Алла Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает официальный сайт летних Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В матче за "бронзу" в весовой категории до 68 кг украинка сражалась с представительницей Японии Сарой Досе. В итоге украинка сумела положить соперницу на лопатки и добыла уверенную победу.

Напомним, в полуфинале олимпийского турнира Черкасова проиграла чемпионке мира Тамире Менсе-Сток (10:4). В четвертьфинале Алла разгромила немку Анну Шель со счетом 6:0, а в 1/8 украинка сверхуверенно прошла полячку Агнешку Вещек (11:0). 

"Телеграф" напоминает, что 11-й игровой день Олимпиады подарил украинским болельщикам позитивные эмоции именно в борьбе. Сразу два борца греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насимов пробились в финал Олимпиады, что состоится 4 августа. Кроме того, Ирина Коляденко, несмотря на поражение в полуфинале от Айсулуу Тыныбековой из Киргизстана, завтра, 4 августа, проведет схватку за "бронзу".

Напомним, на данный момент на счету олимпийской сборной Украины уже 7 медалей в Токио. Ранее "Бронзы" добыли дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте, теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук, который стал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем. Кроме того, на счету Михаила и "серебро" на дистанции 1500 м в/с.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Вольная борьба, Олимпиада, Токио-2020, Алла Черкасова.
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