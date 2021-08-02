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Олимпиада: онлайн-трансляция 11-го игрового дня

Олимпиада: онлайн-трансляция 11-го игрового дня
21:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио состоится 11-й соревновательный день, в рамках которого разыграют 28 комплектов наград в 9 видах спорта.

Полное расписание олимпийских соревнований за 3 августа доступно на официальном сайте Олимпиады-2020 (разница во времени между Киевом и Токио - шесть часов).

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Основной медальной надеждой Украины в этот день станет Алла Черкасова, которая поборется за "бронзу" в борьбе в весовой категории до 68 кг. Определенные медальные надежды у болельщиков есть на прыгунью в длину Марину Бех-Романчук, правда, в квалификации украинка не блистала результатами.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 3 августа (время киевское):

  • 3:44 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-двойка. Полуфинал Павел Алтухов / Дмитрий Янчук. Финал в 5:53
  • 4:00 Легкая атлетика. Женщины, 400 м. Квалификация. Татьяна Мельник
  • 4:50 Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину. Финал. Марина Бех-Романчук
  • 5:37 Легкая атлетика. Мужчины, 200 м. Квалификация. Сергей Смелик
  • После 6:00 Вольная борьба. До 62 кг. 1/8 финала. Ирина Коляденко – Аминат Аденийи (Нигерия)
  • После 7:00 Греко-римская борьба. До 67 кг. 1/8 финала. Парвиз Насибов - Фредерик Бьеррехус (Дания)
  • После 7:00 Греко-римская борьба. До 87 кг. 1/8 финала. Жан Беленюк – Зураби Датунашвили
  • 11:00 Спортивная гимнастика. Мужчины, брусья. Финал. Петр Пахнюк
  • 13:00 Конный спорт. Прыжки, квалификация. Александр Продан
  • 13:30 Артистическое плавание. Техническая программа. Марта Федина/Анастасия Савчук
  • 14:40 Легкая атлетика. Мужчины, ядро. Квалификация. Игорь Мусиенко
  • 14:55 Вольная борьба. До 68 кг. Бронзовый финал. Алла Черкасова

Расписание и результаты медальных соревнований 3 августа на Олимпиаде в Токио:

  • 3:00 – 6:00. Легкая атлетика. Мужчины - 400 м/б. Женщины - длина
  • 3:30 – 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - К-1 1000 м, С-2 1000 м. Женщины - К-1 200 м, К-2 500 м
  • 7:00 – 8:30. Бокс. Женщины, 57 кг
  • 8:30 – 10:55. Парусный спорт. Медальные гонки в Finn у мужчины и Nacra 17, а также в 49er – мужчины и женщины
  • 9:00 – 10:30. Прыжки в воду. Мужчины, 3 м, индивидуальные прыжки
  • 9:30 – 12:10. Велоспорт, трэк. Мужской командный спринт, женская гонка преследования
  • 11:00 – 13:40. Бокс. Мужчины, 69 кг
  • 11:00 – 13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины – брусья, перекладина. Женщины – бревно
  • 12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 68 кг. Греко-римская борьба – 77 кг, 97 кг
  • 13:00 – 16:00. Легкая атлетика. Мужчины – шест. Женщины - 200 м, 800 м, молот
  • 13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 109 кг

С результатами украинских олимпийцев за предыдущий игровой день, 2 августа, можно ознакомиться у нас на сайтеИмена всех победителей Олимпиады-2020 доступны в нашей онлайн-трансляции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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