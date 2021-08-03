На Олимпиаде в Токио определился первый чемпион по боксу

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио состоятся два финальных поединка в боксе. Местная спортсменка Сэна Ириэ стала первой чемпионкой Токио в этом виде спорта.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В весовой категорий до 57 кг у женщин "золото" Игр завоевала Сэна Ириэ, которая в финальном бою разгромила филиппинку Ненси Петесио. Все судьи отдали победу японке со счетом 5:0. К слову, Сэна выиграла первую медаль для японского женского бокса в истории.

Отметим, "бронзу" в этой весовой категории ранее завоевали итальянка Ирма Теста и британка Кэррисс Артингстолл.

Кроме того, сегодня в Токио состоится финал в мужском олимпийском турнире по боксу в весовой категории до 69 кг. Результат этого поединка будет доступен здесь по окончании схватки.

"Бронзу" в этом весе добыли россиянин Андрей Замковой и Эйдан Уолш из Ирландии.

"Телеграф" ведет текстовый онлайн-трансляцию 11-го соревновательного дня на Игра в Токио. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты Олимпиады-2020 в Японии.