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На Олимпиаде в Токио определился первый чемпион по боксу

На Олимпиаде в Токио определился первый чемпион по боксу
10:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Tokyo2020

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио состоятся два финальных поединка в боксе. Местная спортсменка Сэна Ириэ стала первой чемпионкой Токио в этом виде  спорта.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В весовой категорий до 57 кг у женщин "золото" Игр завоевала Сэна Ириэ, которая в финальном бою разгромила филиппинку Ненси Петесио. Все судьи отдали победу японке со счетом 5:0. К слову, Сэна выиграла первую медаль для японского женского бокса в истории.

Отметим, "бронзу" в этой весовой категории ранее завоевали итальянка Ирма Теста и британка Кэррисс Артингстолл.

Кроме того, сегодня в Токио состоится финал в мужском олимпийском турнире по боксу в весовой категории до 69 кг. Результат этого поединка будет доступен здесь по окончании схватки.

"Бронзу" в этом весе добыли россиянин Андрей Замковой и Эйдан Уолш из Ирландии.

"Телеграф" ведет текстовый онлайн-трансляцию 11-го соревновательного дня на Игра в Токио. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты Олимпиады-2020 в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Бокс, Токио-2020.
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