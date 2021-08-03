Борьба на Олимпиаде в Токио: результаты 11-го дня Игр

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли три комплекта наград в борьбе.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Борец греко-римского стиля из Венгрии Тамаш Леринц стал лучшим в весовой категории до 77 кг. В финале венгр одолел представителя Киргизии Акжола Махмудова со счетом 2:1. "Бронзы" добыли японец Сохеи Ябику и Рафик Гусейнов из Азербайджана.

Представитель олимпийского комитета России (ОКР) в греко-римской борьбе Муса Евлоев выиграл "золото" в весовой категории до 97 кг. В финале россиянин победил Артура Алексаняна со счетом 5:1. "Бронзу" в этом весе выиграли иранец Мохаммадади Сарави и поляк Тадеуш Михалик.

Американка Тамира Марианна Сток Менса выиграла золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 68 кг. В решающей схватке представительница США не оставила шансов нигерийке Блессинг Оборудуду. Итоговый счет счет - 4:1.

"Бронзу" в этом весе добыли украинка Алла Черкасова и Мээрим Жуманазарова из Киргизии.

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"Телеграф" напоминает, что по итогам этого дня сразу два украинских борца Жан Беленюк и Парвиз Насибов пробились в финал Олимпийских игр