Нардеп Беленюк гарантировал себе медаль на Олимпиаде в Токио

Народный депутат Украины 9-го созыва, борец греко-римского стиля Жан Беленюк вышел в финал Олимпийских игр.

Об этом сообщает официальный сайт Игр Токио.

В полуфинале в весовой категории до 87 кг украинец встретился с Иваном Гуклеком из Хорватии. Итогом схватки стала уверенная победа Жана со счетом 1:7.

Финал запланирован на 4-е августа.

Напомним, на старте турнира Беленюк одолел серба Зураба Датунашвили - 3:1, а в четвертьфинале Жан оказался сильнее алжирца Башира Сид Азара.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в финал Олимпийских игр.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию игрового дня, 3 августа, на Олимпиаде. Кроме того, у нас на сайте доступны имена всех победителей Олимпийских игр в Японии.

На данный момент на счету олимпийской сборной Украины пять "бронз" и одно "серебро". Третьими на Олимпиаде стали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик на шпагах Игорь Рейзлин, стрелки из пневматического пистолета с 10 метров в смешанной паре Елена Костевич и Олег Омельчук, теннисистка-одиночница Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук, который взял "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем. Единственное "серебро" выиграл также Романчук, ставший вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем.