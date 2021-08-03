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Украинец Насибов гарантировал медаль на Олимпиаде в Токио

Украинец Насибов гарантировал медаль на Олимпиаде в Токио
12:49 Сегодня Телеграф Фото: Twitter WrestlingFRA

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в финал Олимпийских игр.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

В полуфинале украинец на последних секундах победил египтянина Ахмеда Эль-Саедома Хегази со счетом 7:6. Таким образом, Насибов гарантировал себе медаль на Олимпиаде.

Отметим, на старте олимпийского турнира Насибов победил Фредрика Бьеррехуса из Дании (5:1). В четвертьфинале он одолел представителя олимпийского комитета России (ОКР) Артема Суркова.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Олимпиаде. Также у нас сайте доступны имена всех победителей Игр в Японии.

На данный момент на счету олимпийской сборной Украины 5 бронзовых наград и одно "серебро". "Бронзы" добыли дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик на шпагах Игорь Рейзлин, стрелки из пневматического пистолета с 10 метров в миксте Елена Костевич и Олег Омельчуктеннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук, который стал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем. Единственное "серебро" добыл также Романчук, ставший вторым на дистанции 1500 м в/с.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Греко-римская борьба, Олимпиада, Борьба, Токио-2020, Парвиз Насибов.
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