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Китай выиграл 30-е "золото" на Олимпиаде в Токио

Китай выиграл 30-е "золото" на Олимпиаде в Токио
11:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fina1908

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио, в прыжках в воду разыграли один комплект наград. Вновь в этой виде спорта триумфовал китайский спортсмен, который принес Поднебесной 30-е "золото" на Олимпиаде.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В 11-й день Олимпийских игр мужчины разыграли "золото"  в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Победу в этой дисциплине одержал китаец Се Сыи, сумевший набрать 558,75 баллов. Второй результат показал его соотечественник Ван Цзунъюань с 534,90 баллами в активе, а "бронзой" довольствовался представитель Великобритании Джек Лоу - 518,00.

Токио, Япония. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м

Таким образом, Китай уже выиграл 30 золотых медалей на летней Олимпиаде в Японии. У США - пока 22 награды высшей пробы.

"Телеграф" напоминает, что предыдущий медальный день в прыжках в воду состоялся в воскресенье, 1 августа. Тогда китаянка Тинмао Ши стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Играх. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Олимпиады-2020 в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Прыжки в воду, Олимпиада, Токио-2020.
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