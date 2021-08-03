Китай выиграл 30-е "золото" на Олимпиаде в Токио

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио, в прыжках в воду разыграли один комплект наград. Вновь в этой виде спорта триумфовал китайский спортсмен, который принес Поднебесной 30-е "золото" на Олимпиаде.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

В 11-й день Олимпийских игр мужчины разыграли "золото" в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Победу в этой дисциплине одержал китаец Се Сыи, сумевший набрать 558,75 баллов. Второй результат показал его соотечественник Ван Цзунъюань с 534,90 баллами в активе, а "бронзой" довольствовался представитель Великобритании Джек Лоу - 518,00.

Токио, Япония. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м

Таким образом, Китай уже выиграл 30 золотых медалей на летней Олимпиаде в Японии. У США - пока 22 награды высшей пробы.

"Телеграф" напоминает, что предыдущий медальный день в прыжках в воду состоялся в воскресенье, 1 августа. Тогда китаянка Тинмао Ши стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Играх. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Олимпиады-2020 в Японии.