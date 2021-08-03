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Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 11-й день Игр

Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 11-й день Игр
Обновлено 11:57 Сегодня Телеграф

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио проходят заключительные медальные соревнования в спортивной гимнастике. В Японии разыграют три комплекта наград.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Первый комплект наград был разыгран среди мужчин в параллельных брусьях. Победу в этой дисциплине одержал китаец Цзинюань Цзоу, набравший 16,233 балла, второй результат показал немец Лукас Даузер с оценкой 15,700 в активе. А "бронзу" выиграл турок Ферхат Ариджан (15,633 балла).

В этой дисциплине выступал и украинец Петр Пахнюк, который в итоге оказался лишь седьмым - 14,533 балла.

Сегодня на Играх разыграют еще два комплекта наград. С результатами этих соревнований можно будет ознакомиться здесь позднее.

С результатами предыдущего медального дня, 2 августа, в спортивной гимнастике можно ознакомиться по ссылке.

У нас на сайте доступна текстовая  онлайн-трансляция 11-го игрового дня на Олимпиаде. Также на сайте "Телеграф" доступны все медальные результаты Игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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