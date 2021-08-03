Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 11-й день Игр

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио проходят заключительные медальные соревнования в спортивной гимнастике. В Японии разыграют три комплекта наград.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады.

Первый комплект наград был разыгран среди мужчин в параллельных брусьях. Победу в этой дисциплине одержал китаец Цзинюань Цзоу, набравший 16,233 балла, второй результат показал немец Лукас Даузер с оценкой 15,700 в активе. А "бронзу" выиграл турок Ферхат Ариджан (15,633 балла).

В этой дисциплине выступал и украинец Петр Пахнюк, который в итоге оказался лишь седьмым - 14,533 балла.

Сегодня на Играх разыграют еще два комплекта наград. С результатами этих соревнований можно будет ознакомиться здесь позднее.

С результатами предыдущего медального дня, 2 августа, в спортивной гимнастике можно ознакомиться по ссылке.

У нас на сайте доступна текстовая онлайн-трансляция 11-го игрового дня на Олимпиаде. Также на сайте "Телеграф" доступны все медальные результаты Игр в Японии.