Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 10-й день Игр

В понедельник, 2 августа, на Олимпиаде-2020 в Токио проходит предпоследний соревновательный день среди спортивных гимнастов. В 10-й медальный день Игр атлеты в этом виде спорта сражаются за три комплекта наград.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады в Токио.

В упражнениях на кольцах победу одержал китайский гимнаст Ян Лю, "серебро" досталось его соотечественнику Ю Хао, а "бронзу" выиграл грек Элефтериосу Петруниасу.

В вольных упражнениях среди женщин победу одержала спортсменка из США Джейд Кэри, второй результат показала итальянка Ванесса Феррари, а "бронзу" одержали сразу две спортсменки, которых судьи оценили одинаково - представительница олимпийского комитета России (ОКР) Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками.

Сегодня также проходит мужской финал в опорном прыжке, с результатами в этом виде программы можно будет ознакомиться здесь позднее.

С результатами соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде за 1 августа можно ознакомиться у нас на сайте.