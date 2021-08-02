Скачать
Понедельник, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
На Олимпиаде разыграли первое "золото" в велотреке
На Олимпиаде разыграли первое "золото" в велотреке
Украинский стрелок Кулиш из-за глупой ошибки не сумел побороться за медаль Олимпиады
Украинский стрелок Кулиш из-за глупой ошибки не сумел побороться за медаль Олимпиады
Бадминтон на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 10-й день Игр
Бадминтон на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 10-й день Игр
Украинский борец Темиров уступил в поединке за "бронзу" на Олимпиаде
Украинский борец Темиров уступил в поединке за "бронзу" на Олимпиаде

Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 10-й день Игр

Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 10-й день Игр
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter USAGym

В понедельник, 2 августа, на Олимпиаде-2020 в Токио проходит предпоследний соревновательный день среди спортивных гимнастов. В 10-й медальный день Игр атлеты в этом виде спорта сражаются за три комплекта наград.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады в Токио.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В упражнениях на кольцах победу одержал китайский гимнаст Ян Лю, "серебро" досталось его соотечественнику Ю Хао, а "бронзу" выиграл грек Элефтериосу Петруниасу.

В вольных упражнениях среди женщин победу одержала спортсменка из США Джейд Кэри, второй результат показала итальянка Ванесса Феррари, а "бронзу" одержали сразу две спортсменки, которых судьи оценили одинаково - представительница олимпийского комитета России (ОКР) Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками.

Сегодня также проходит мужской финал в опорном прыжке, с результатами в этом виде программы можно будет ознакомиться здесь позднее.

С результатами соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде за 1 августа можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 277

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Спортивная гимнастика, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада: онлайн-трансляция 10-го игрового дня
02 Четвертьфинал Евро-2020 и 25 побед: достижения Шевченко во главе сборной Украины
03 Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 10-го игрового дня
04 Украинский стрелок Кулиш из-за глупой ошибки не сумел побороться за медаль Олимпиады
05 Бадминтон на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 10-й день Игр
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь