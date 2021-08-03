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На Олимпиаде побит очередной мировой рекорд

На Олимпиаде побит очередной мировой рекорд
12:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter UCI_Track

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио были разыграны два комплекта наград в велотреке, в частности, в командной женской гонке преследования был установлен новый мировой рекорд.

Об этом сообщает официальный сайт летней Олимпиады.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в командной женской гонке преследования с мировым рекордом одержали немецкие велогонщицы - 4.04,242. В финале представительницы Германии опередили британок. Третий результат показали американки, которые в "бронзовом" противостоянии обошли канадок.

В мужской командой спринтерской гонке победу с олимпийским рекордом одержали представители Нидерландов, "серебро" досталось велогонщикам из Великобритании, а "бронза" - французам.

"Телеграф" напоминает, что в 11-й игровой день на Играх был установлен невероятный рекорд в беге на 400-метров с барьерами

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Олимпиаде. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Велотрек, Токио-2020.
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