На Олимпиаде побит очередной мировой рекорд

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио были разыграны два комплекта наград в велотреке, в частности, в командной женской гонке преследования был установлен новый мировой рекорд.

Об этом сообщает официальный сайт летней Олимпиады.

Победу в командной женской гонке преследования с мировым рекордом одержали немецкие велогонщицы - 4.04,242. В финале представительницы Германии опередили британок. Третий результат показали американки, которые в "бронзовом" противостоянии обошли канадок.

В мужской командой спринтерской гонке победу с олимпийским рекордом одержали представители Нидерландов, "серебро" досталось велогонщикам из Великобритании, а "бронза" - французам.

"Телеграф" напоминает, что в 11-й игровой день на Играх был установлен невероятный рекорд в беге на 400-метров с барьерами.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Олимпиаде. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.