Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 11-го игрового дня

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграют шесть комплектов наград в легкой атлетике. В утренней сессии соревнований за медали сражались прыгуньи в длину, в частности, украинка Марина Бех-Романчук.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Победу в секторе прыжков в длину у женщин завоевала немка Малайка Михамбо, которая в последней попытке показала свой лучший результат в сезоне - 7 м. Второе место у американки Бритни Риз - 6,97 м, а "бронзу" выиграла нигерийка Эсе Бруме.

Украинка Бех-Романчук успешно исполнила лишь одну из шести попыток (У Марины было 5 заступов, - прим. ред.). С результатом 6.88 м украинка заняла 5-е место.

Напомним, муж Марины пловец Михаил Романчук выиграл две медали в Токио. Михаил стал третьим на дистанции 800 метров в/c, а на дистанции 1500 метров в/c украинец показал второй результат.

В беге на 400 метров с барьерами победу с мировым рекордом одержал норвежец Карстен Вархольм - 45-94 с. "Серебро" выиграл Рай Бенджамин из США, а "бронзу" добыл Алисон Дос Сантос из Бразилии.

Сегодня пройдут еще 4 медальных соревнований в легкой атлетике. Результаты будут доступны здесь по окончании состязаний.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Олимпиаде. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.