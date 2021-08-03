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Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 11-го игрового дня

Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 11-го игрового дня
06:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram marynabekh

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграют шесть комплектов наград в легкой атлетике. В утренней сессии соревнований за медали сражались прыгуньи в длину, в частности, украинка Марина Бех-Романчук.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в секторе прыжков в длину у женщин завоевала немка Малайка Михамбо, которая в последней попытке показала свой лучший результат в сезоне - 7 м. Второе место у американки Бритни Риз - 6,97 м, а "бронзу" выиграла нигерийка Эсе Бруме.

Украинка Бех-Романчук успешно исполнила лишь одну из шести попыток (У Марины было 5 заступов, - прим. ред.). С результатом 6.88 м украинка заняла 5-е место.

Напомним, муж Марины пловец Михаил Романчук выиграл две медали в Токио. Михаил стал третьим на дистанции 800 метров в/c, а на дистанции 1500 метров в/c украинец показал второй результат.

В беге на 400 метров с барьерами победу с мировым рекордом одержал норвежец Карстен Вархольм - 45-94 с. "Серебро" выиграл Рай Бенджамин из США, а "бронзу" добыл Алисон Дос Сантос из Бразилии.

Сегодня пройдут еще 4 медальных соревнований в легкой атлетике. Результаты будут доступны здесь по окончании состязаний.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Олимпиаде. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Легкая атлетика, Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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