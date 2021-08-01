Олимпиада: онлайн-трансляция 10-го игрового дня

В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх в Токио пройдет десятый соревновательный день, в рамках которого спортсмены разыграют 22 комплекта наград.

Полное расписание олимпийских соревнований за 2 августа доступно на официальном сайте Олимпиады-2020 (разница во времени между Киевом и Токио - шесть часов).

Основной медальной надеждой Украины 2 августа станет борец греко-римского стиля в весовой категории до 60 кг Ленур Темиров, который сразится за "бронзу". Большинство украинских спортсменов выступят в квалификационных соревнованиях.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 2 августа (время киевское):

2:30 Пулевая стрельба. Мужчины, стрельба с пистолета с 25 м. 2-й день квалификации. Павел Коростылев. Финал в 8:30

3:00 Легкая атлетика. Мужчины, метание молота. Квалификация. Михаил Кохан, Глеб Пискунов

3:30 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка. Квалификация. Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук

4:13 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-двойка. Квалификация. Украина

5:08 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-двойка. Квалификация. Украина

5:30 Пулевая стрельба. Мужчины, винтовка с 50 м с трех положений. Квалификация. Сергей Кулиш, Олег Царьков. Финал в 10:50

После 5:45 Вольная борьба. Женщины, до 68 кг. 1/8 финала. Алла Черкасова – Агнешка Вещек (Польша)

9:00 Прыжки в воду. Мужчины, 3м. Квалификация. Олег Колодий

9:30 Трек. Женщины, командный спринт. Квалификация. Любовь Басова/ Елена Старикова

13:20 Легкая атлетика. Женщины, шест. Квалификация. Марина Килипко, Яна Гладийчук

13:30 Греко-римская борьба. Мужчины, до 60 кг. Бронзовый финал. Ленур Темиров

13:30 Артистическое плавание. Дуэт, произвольная комбинация. Украина

14:45 Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б. Полуфиналы. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук

Расписание и результаты медальных соревнований 2 августа на Олимпиаде в Токио:

4:20 – 6:00. Легкая атлетика. Мужчины - прыжки в длину. Женщины - 100 м/б

7:00 – 9:30. Бадминтон, женские пары

8:30 – 9:30. Пулевая стрельба. Мужчины, пистолет, 25 м

8:30 – 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в 49er – мужчины и женщины

9:30 – 12:30. Велоспорт, трек. Женский командный спринт

9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 87 кг

10:50 – 12:00. Пулевая стрельба. Мужчины, винтовка, 50 м с трех положений

11:00 – 13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины – опорный прыжок, кольца. Женщины – вольные упражнения

11:30 – 15:40. Конный спорт. Троеборье, личное и командное первенство

12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 76 кг. Греко-римская борьба – 60 кг, 130 кг

14:00 – 16:00. Легкая атлетика. Мужчины - 3000 м/б. Женщины - 5000 м, диск

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 87+ кг

14:00 – 16:00. Бадминтон. Одиночки, мужчины

Со всеми результатами предыдущего игрового дня, 1 августа, на Играх в Японии можно ознакомиться у нас на сайте. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Олимпиады-2020, где оперативно появляются данные о победителях.