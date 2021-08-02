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Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 10-го игрового дня

Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 10-го игрового дня
Обновлено 07:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EuroAthletics

В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграют 5 комплектов наград. В утренней сессии соревновались бегуньи-спринтеры и прыгуны в длину.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В беге на 100 метров с барьерами у женщин победу одержала представительница Пуэрто-Рико Жасмин Камачо-Куинн, которая пробежала дистанцию за 12,36 с, второе место заняла Кендра Харрисон из США - 12,52 с, а третье место досталось Меган Таппер из Ямайки - 12,55 с.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. 100 м с барьерами

В секторе прыжков в длину сенсационную победу одержал грек Митиадис Тентоглу, который сумел обойти кубинцев Хуана Мигеля Эчеваррию, ставшего вторым, и бронзового призера Майкеля Массо.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Прыжки в длину

Программа легкой атлетики продолжился сегодня еще тремя медальными соревнованиями. Все результаты будут доступны здесь позднее.

"Телеграф" ведет онлайн 10-го игрового дня Олимпиады, где доступны результаты украинцев и не только. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Легкая атлетика, Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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