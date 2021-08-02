Украинский стрелок Кулиш из-за глупой ошибки не сумел побороться за медаль Олимпиады

В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по пулевой стрельбе. Украинский стрелок Сергей Кулиш занял 8-е место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров с трех позиций.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Победу в турнире стрелков из малокалиберной винтовки с 50 метров одержал китаец Чжан Чанхун, второе место у представителя олимпийского комитета России Сергея Каменского, а третье - у серба Миленко Себича.

Отметим, украинец был в лидирующей группе, однако в стойке он исполнил выстрел в чужую мишень и сразу же откатился на последнее, 8-е место.

Пулевая стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Стрельба с малокалиберной винтовки с трех положений. 50 м

Сергей Кулиш является серебряным призером Игр в Рио, правда, в Бразилии украинец выиграл медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Отметим, в утренней сессии за медали боролись стрелки из пистолета с 25 метров в рапиде. Победу в соревнованиях одержал француз Жан Кикампуа. Второй результат показал Леурис Пупо из Кубы, а Ли Юэхун из Китая выиграл "бронзу".

Пулевая стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Скоростной пистолет. 25 м

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