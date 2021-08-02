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Украинский борец Темиров уступил в поединке за "бронзу" на Олимпиаде

Украинский борец Темиров уступил в поединке за "бронзу" на Олимпиаде
13:54 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В понедельник, 2 августа, украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров проиграл в "бронзовой" схватке на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады в Токио.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В малом финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг украинец проиграл китайцу Сайлике Валихану. Поединок завершился со счетом 1:1, однако последнее результативное действие было на стороне китайца. Таким образом, именно он выиграл "бронзу".

В 1/8 финала 31-летний украинец одолел узбека Эльмурата Тасмурадова (5:0). В 1/4 финала Ленур поборол армянина Армена Меликяна (8:4). В 1/2 финала Темиров уступил  японцу Кэнъитиро Фумиты, после чего и оказался в малом финале.

Награды в борьбе только-только начали разыгрывать в Токио. В этой статье будут доступны все медальные результаты Олимпиады в этой дисциплине за 2 августа.

На счету сборной Украины 5 бронзовых наград и одно "серебро". В весовой категории до 48 кг на олимпийском турнире по дзюдо третье место заняла Дарья Билодид. Бронзовые награды добыли фехтовальщик Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге и стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте. Кроме того, 31 июля теннисистка Элина Свитолина взяла "бронзу" в индивидуальном первенстве среди женщин, а пловец Михаил Романчук стал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем и вторым - на дистанции 1500 м в/с.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 10-го соревновательного дня на Олимпийских играх. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Токио.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020, Спортивная борьба, Ленур Темиров.
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