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Конный спорт на Олимпиаде: результаты 10-го дня Игр

Конный спорт на Олимпиаде: результаты 10-го дня Игр
14:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamGB

В понедельник, 2 августа, на Олимпиаде в Токио продолжились медальные соревнования в конном спорте. В 10-й соревновательный день Игр разыграют два комплекта наград в этом виде спорта.

Об этом сообщает официальный сайт Игр. 

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в командном троеборье добыли представители Великобритании, которые сумели опередить австралийцев, ставшими в итоге серебряными призерами Игр в Токио, и французов, оставшихся с "бронзой".

Олимпийские игры. Конный спорт. Троеборье, командное первенство

Отметим, соревнования по конному спорту продолжаются и сегодня будет разыгран еще 1 комплект наград в конкуре. Результаты появятся здесь после окончания турнира.

"Телеграф" напоминает, что ранее золотые награды в конном спорте завоевали немцы, которые сначала добыли победу в командных соревнований по выездке, а затем представительница Германии Джессика вон Бредов-Верндль победила и в индивидуальной выездке.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпийских играх. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Токио.

 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Конный спорт, Токио-2020.
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