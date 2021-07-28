Олимпийские игры: немцы вновь берут "золото" в конном спорте

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) разыграли один комплект наград в конном спорте. Победу в индивидуальной выездке завоевала немка Джессика вон Бредов-Верндль.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Джессика вон Бредов-Верндль набрала 91,732, второе место заняла ее соотечественница Изабелл Верт (89,657), а "бронзу" завоевала Шарлотта Дюжардин (88,543) из Великобритании.

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Отметим, накануне, 27 июля, были разыграны первые медали в конном спорте. В командной выездке немцы одержали убедительную победу, а в составе немецкой команды выступала и Джессика вон Бредов-Верндль, которая в итоге стала двукратной олимпийской чемпионкой Токио. Таким образом, немка присоединилась к компании к австралийке Ариарне Титмус, которая уже выиграла два медальных заплывал на Играх.

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