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Олимпийские игры: немцы вновь берут "золото" в конном спорте

Олимпийские игры: немцы вновь берут "золото" в конном спорте
15:45 Сегодня Телеграф Фото: Twitter SkySportDE

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) разыграли один комплект наград в конном спорте. Победу в индивидуальной выездке завоевала немка Джессика вон Бредов-Верндль.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Джессика вон Бредов-Верндль набрала 91,732, второе место заняла ее соотечественница Изабелл Верт (89,657), а "бронзу" завоевала Шарлотта Дюжардин (88,543) из Великобритании.

Конный спорт. Олимпийские игры. Токио. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа

Отметим, накануне, 27 июля, были разыграны первые медали в конном спорте. В командной выездке немцы одержали убедительную победу, а в составе немецкой команды выступала и Джессика вон Бредов-Верндль, которая в итоге стала двукратной олимпийской чемпионкой Токио. Таким образом, немка присоединилась к компании к австралийке Ариарне Титмус, которая уже выиграла два медальных заплывал на Играх.

За ходом пятого игрового дня Олимпиады, который уже подходит к концу, можно следить в нашей онлайн-трансляции. Все результаты Игр-2020 доступны в у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Конный спорт, Токио-2020.
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