Олимпиада, день 5-й: кто выиграл медали в плавании

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 5 комплектов наград в плавании. Появились первые медалисты.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На дистанции 200 м баттерфляем победу одержал венгерский пловец Кшиштоф Милак, который опередил японца Томору Хонду, ставшего вторым, и итальянца Федерико Бурдиссо, который оказался бронзовым призером.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Баттерфляй. 200 м

В дисциплине 200 метров вольным стилем у женщин триумфовала австралийка Ариарне Титмус, которая ранее побеждала на дистанции 400 м вольным стилем. Таким образом, Титмус стала первой двукратной чемпионкой Игр в Токио. "Серебро" добыла представительница Гонконга Сиобан Бернадетт Хоги, а "бронза" досталась канадке Пенни Олексяк.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Вольный стиль. 200 м

Отметим, 28 июля еще будут разыграны медали в плавании у мужчин в эстафете 4х200 м в/с и у женщин в 200 м комплексе и 1500 м в/с.

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