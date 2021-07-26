Олимпийские игры, день 3-й: кто выиграл медали в плавании

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) соревнуются пловцы. Будет разыграно четыре комплектов наград.

Канадская пловчиха Маргарет Макнил победила в заплыве на 100 м баттерфляем на олимпийском турнире, где она преодолела дистанцию за 55.59. "Серебро" завоевала китаянка Юйфэй Чжан (55.64), а замкнула тройку лучших австралийка Эмма Маккеон (55.72).

В плавании 100 м брассом победу одержал британец Адам Пити, показавший результат 57,37. Следом за ним финишировал представитель Нидерландов Арно Камминга - 58,00, а "бронзу" завоевал в итальянец Николо Мартиненги - 58,33.

Австралийка Ариарне Титмус завоевала "золото" Олимпиады-2020 на дистанции 400 м кролем. Титмус преодолела дистанцию за 3.56,69. Следом за австралийкой расположились американка Кэти Ледеки (3.57,36) и китаянка Бинцзе Ли (4.01.08).

В мужской эстафете 4х100 м вольным стилем победу одержали американцы, второй результат у итальянцев, а третий - у австралийцев.

"Телеграф" напоминает, что первую медаль третьего игрового дня на Олимпиаде в Токио завоевал норвежский триатлонист, которому сразу после финиша стало плохо. Следить за событиями соревновательного дня можно в нашем онлайне. Все результаты Олимпийских игр доступны у нас на сайте.