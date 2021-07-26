Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Победителю триатлона на Олимпиаде в Токио стало плохо после финиша
Победителю триатлона на Олимпиаде в Токио стало плохо после финиша
Олимпиада: онлайн-трансляция 3-го игрового дня
Олимпиада: онлайн-трансляция 3-го игрового дня
Китай остался единоличным лидером медального зачета после победы тяжелоатлета: итоги второго дня Олимпиады
Китай остался единоличным лидером медального зачета после победы тяжелоатлета: итоги второго дня Олимпиады
Узбекский спортсмен выиграл "золото" на Олимпиаде
Узбекский спортсмен выиграл "золото" на Олимпиаде

Олимпийские игры, день 3-й: кто выиграл медали в плавании

Олимпийские игры, день 3-й: кто выиграл медали в плавании
06:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fina1908

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) соревнуются пловцы. Будет разыграно четыре комплектов наград.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Канадская пловчиха Маргарет Макнил победила в заплыве на 100 м баттерфляем на олимпийском турнире, где она преодолела дистанцию за 55.59. "Серебро" завоевала китаянка Юйфэй Чжан (55.64), а  замкнула тройку лучших австралийка Эмма Маккеон (55.72).

В плавании 100 м брассом победу одержал британец Адам Пити, показавший результат 57,37. Следом за ним финишировал представитель Нидерландов Арно Камминга -  58,00, а "бронзу" завоевал в итальянец Николо Мартиненги - 58,33.

Австралийка Ариарне Титмус завоевала "золото" Олимпиады-2020 на дистанции 400 м кролем. Титмус преодолела дистанцию за 3.56,69. Следом за австралийкой расположились американка Кэти Ледеки (3.57,36) и китаянка Бинцзе Ли (4.01.08). 

В мужской эстафете 4х100 м вольным стилем победу одержали американцы, второй результат у итальянцев, а третий - у австралийцев.

"Телеграф" напоминает, что первую медаль третьего игрового дня на Олимпиаде в Токио завоевал норвежский триатлонист, которому сразу после финиша стало плохо. Следить за событиями соревновательного дня можно в нашем онлайне. Все результаты Олимпийских игр доступны у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 374

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Плавание, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада: онлайн-трансляция 3-го игрового дня
02 Победителю триатлона на Олимпиаде в Токио стало плохо после финиша
03 Олимпийские игры, день 3-й: кто выиграл медали в плавании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь