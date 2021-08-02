Олимпиада, день-10-й: результаты в тяжелой атлетике

На Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования по тяжелой атлетике. В 10-й игровой день разыграют два комплекта наград. Первыми за медали сражались представительницы весовой категории до 87 кг.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

В весовой категории до 87 кг у женщин победу отпраздновала представительница Китая Чжоуюй Ван, которая по сумме двоеборья подняла 270 кг, "серебро" завоевала Тамара Саласар их Эквадора, а "бронзу" выиграла Крисмери Сантана из Доминиканской Республики.

Тяжелая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. До 87 кг

Отметим, сегодня позднее состоится медальные соревнования у женщин в весовой категории свыше 87 кг. Результаты будут доступны в этой статье.

"Телеграф" напоминает, что 1 августа последняя украинка завершила выступления на олимпийском турнире по тяжелой атлетике. К сожалению, в весовой категории до 76 кг Ирина Деха не сумела показать результат в толчке и завершила Олимпиаду без результата.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию десятого соревновательного дня на Олимпиаде-2020. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр.