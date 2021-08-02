Скачать
Понедельник, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 10-го игрового дня
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 10-го игрового дня
Украинский стрелок Кулиш из-за глупой ошибки не сумел побороться за медаль Олимпиады
Украинский стрелок Кулиш из-за глупой ошибки не сумел побороться за медаль Олимпиады
Бадминтон на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 10-й день Игр
Бадминтон на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 10-й день Игр
Олимпиада: онлайн-трансляция 10-го игрового дня
Олимпиада: онлайн-трансляция 10-го игрового дня

Олимпиада, день-10-й: результаты в тяжелой атлетике

Олимпиада, день-10-й: результаты в тяжелой атлетике
12:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sunsonghzy

На Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования по тяжелой атлетике. В 10-й игровой день разыграют два комплекта наград. Первыми за медали сражались представительницы весовой категории до 87 кг.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В весовой категории до 87 кг у женщин победу отпраздновала представительница Китая Чжоуюй Ван, которая по сумме двоеборья подняла 270 кг, "серебро" завоевала Тамара Саласар их Эквадора, а "бронзу" выиграла Крисмери Сантана из Доминиканской Республики.

Тяжелая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. До 87 кг

Отметим, сегодня позднее состоится медальные соревнования у женщин в весовой категории свыше 87 кг. Результаты будут доступны в этой статье.

"Телеграф" напоминает, что 1 августа последняя украинка завершила выступления на олимпийском турнире по тяжелой атлетике. К сожалению, в весовой категории до 76 кг Ирина Деха не сумела показать результат в толчке и завершила Олимпиаду без результата.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию десятого соревновательного дня на Олимпиаде-2020. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 205

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Тяжелая атлетика, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада: онлайн-трансляция 10-го игрового дня
02 Четвертьфинал Евро-2020 и 25 побед: достижения Шевченко во главе сборной Украины
03 Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 10-го игрового дня
04 Бадминтон на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 10-й день Игр
05 Украинский стрелок Кулиш из-за глупой ошибки не сумел побороться за медаль Олимпиады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь