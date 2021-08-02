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На Олимпиаде разыграли первое "золото" в велотреке

На Олимпиаде разыграли первое "золото" в велотреке
12:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter UCI_cycling

В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх в Токио стартовали медальные соревнования по велотреку. В первый соревновательный день в этом виде спорта за награды сражались женщины.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в командном спринте одержали китайские велогонщицы, которые в финале оказались быстрее немок. К слову, представительницы КНР в квалификации установили мировой рекорд в этой дисциплине - 31.804 с. В бронзовом финале велогонщицы из олимпийского комитета России оказались быстрее оппоненток из Нидерландов.

Олимпийские игры в Токио: результаты командного спринта на велотреке среди женщин:

Отметим, сборная Украины была представлена в этой дисциплине двумя спортсменками - Любовью Басовой и Еленой Стариковой. Украинки заняли последнее, 8-е место, уступив поединок за 7-ю позицию сборной Польши.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию10-го соревновательного дня на Олимпиаде. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Велотрек, Токио-2020.
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