Бадминтон на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 10-й день Игр

В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх в Японии завершатся соревнования среди бадминтонистов. В 10-й игровой день Игр в этом видео спорта разыграют два комплекта наград. В утренней сессии в Токио за медали боролись спортсменки в женском парном разряде.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В соревнованиях женских дуэтов победу одержали представительницы Индонезии Грейсия Полии и Априяни Рахаю, которые в финале олимпийского турнира по бадминтону одолели китаянок Цинчэнь Чэнь и И Фань Цзя. Итоговый счет - 2:0 (21:19, 21:15).

В матче за "бронзу" сражались бадминтонистки из Южной Кореи. В итоге в малом финале Ким Со Ен и Кон Хи Ен победили Ли Со Хи и Син Сын Чхан со счетом 2:0 (21:10, 21:17).

Сегодня также пройдут медальные соревнования бадминтонистов в мужском одиночном разряде. Результаты будут доступны здесь по окончании поединков.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 10-го соревновательного дня на Олимпийских играх. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Токио.