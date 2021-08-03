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Олимпиада, день-11-й: результаты в тяжелой атлетике

Олимпиада, день-11-й: результаты в тяжелой атлетике
16:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook UZEmbassyDC

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялся предпоследний соревновательный день в тяжелой атлетике. За медали сражались мужчины в весовой категории до 109 кг.

Об этом сообщает официальный сайт Игр. 

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу у тяжелоатлетов в весовой категории до 109 кг с олимпийских рекордом в двоеборье (430 кг) завоевал Акбар Джураев из Узбекистана, который сумел поднять 193 кг в рывке и 237 кг (также олимпийский рекорд, -прим. ред.) в толчке. Второй результат показал армянин Симон Мартиросян, а "бронзу" завоевал латвиец Артур Плесниекс.

"Телеграф" напоминает, что соревнования тяжелоатлеток 2 августа на Олимпиаде наделало шороху в сети из-за выступления первой тяжелоатлетки-трансгендера. Завтра, 4 августа, на Олимпиаде в Токио разыграют последний комплект медалей в тяжелой атлетике - за "золото" будут сражаться мужчины в весовой категории свыше 109 кг.

11-й соревновательный день на Олимпиаде-2020 подходит к концу. В нашем онлайне доступны все медальные результаты Игр в Токио.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Тяжелая атлетика, Токио-2020.
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