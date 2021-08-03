Олимпиада, день-11-й: результаты в тяжелой атлетике

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялся предпоследний соревновательный день в тяжелой атлетике. За медали сражались мужчины в весовой категории до 109 кг.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Победу у тяжелоатлетов в весовой категории до 109 кг с олимпийских рекордом в двоеборье (430 кг) завоевал Акбар Джураев из Узбекистана, который сумел поднять 193 кг в рывке и 237 кг (также олимпийский рекорд, -прим. ред.) в толчке. Второй результат показал армянин Симон Мартиросян, а "бронзу" завоевал латвиец Артур Плесниекс.

"Телеграф" напоминает, что соревнования тяжелоатлеток 2 августа на Олимпиаде наделало шороху в сети из-за выступления первой тяжелоатлетки-трансгендера. Завтра, 4 августа, на Олимпиаде в Токио разыграют последний комплект медалей в тяжелой атлетике - за "золото" будут сражаться мужчины в весовой категории свыше 109 кг.

11-й соревновательный день на Олимпиаде-2020 подходит к концу. В нашем онлайне доступны все медальные результаты Игр в Токио.