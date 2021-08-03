Олимпиада, день 11-й: кто взял "золото" в парусном спорте

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио в парусном спорте разыграют четыре комплекта медалей. Первые медальные результаты в этом виде спорта уже известны.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

У женщин в классе "49-й" победу одержали представительницы Бразилии Мартине Граэль и Кахена Кунце, "серебро" добыли немки Тина Лунц и Сюзанн Беуке, а "бронзу" выиграли нидерландки Аннемик Беккеринг и Анне Дютц.

У мужчин в классе "49-й" "золото" досталось британцам Дилану Флетчеру и Стюарту Битхеллу, вторыми стали новозеландцы Питер Берлинг и Блэр Тьюк, а "бронзу" получили немцы Эрик Хайль и Томас Плессель.

Британец Джайлс Скотт выиграл "золото" в соревнованиях по парусному спорту в классе "Финн". Вторым стал венгр Жомбор Береш. "Бронзой" довольствовался испанец Хуан Кардоне Мендес.

Отметим, в данные минуты проходит последнее медальное соревнование в этом виде спорта, с результатами которого можно будет ознакомиться здесь позднее.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Играх. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.