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Олимпиада, день 11-й: кто взял "золото" в парусном спорте

Олимпиада, день 11-й: кто взял "золото" в парусном спорте
Обновлено 09:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FoxSportsBrasil

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио в парусном спорте разыграют четыре комплекта медалей. Первые медальные результаты в этом виде спорта уже известны.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

У женщин в классе "49-й" победу одержали представительницы Бразилии Мартине Граэль и Кахена Кунце, "серебро" добыли немки Тина Лунц и Сюзанн Беуке, а "бронзу" выиграли нидерландки Аннемик Беккеринг и Анне Дютц.

У мужчин в классе "49-й" "золото" досталось британцам Дилану Флетчеру и Стюарту Битхеллу, вторыми стали новозеландцы Питер Берлинг и Блэр Тьюк, а "бронзу" получили немцы Эрик Хайль и Томас Плессель.

Британец Джайлс Скотт выиграл "золото" в соревнованиях по парусному спорту в классе "Финн". Вторым стал венгр Жомбор Береш. "Бронзой" довольствовался испанец Хуан Кардоне Мендес.

Отметим, в данные минуты проходит последнее медальное соревнование в этом виде спорта, с результатами которого можно будет ознакомиться здесь позднее.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Играх. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Парусный спорт, Токио-2020.
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