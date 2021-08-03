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Вторник, 03.08.2021
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Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 11-го игрового дня
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 11-го игрового дня
Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
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Украинец Насибов гарантировал медаль на Олимпиаде в Токио
Олимпиада, день-11-й: результаты в тяжелой атлетике
Олимпиада, день-11-й: результаты в тяжелой атлетике

Борцы дарят Украине надежду: итоги 11-го дня Олимпиады

Борцы дарят Украине надежду: итоги 11-го дня Олимпиады
17:21 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио завершился 11-й соревновательный день, по итогам которого сборная Украины пополнила свою медальную копилку бронзовой наградой. Всего было разыграно 26 комплектов медалей. "Телеграф" подводит итоги Игр за 3 августа.

Большим успехом завершился игровой день для украинских борцов. Во-первых, сразу два наших атлета греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насимов пробились в финал Олимпиады и сразятся за медали 4 августа. Кроме того, в поединке за "бронзу" блестящую победу в весовой категории до 68 кг одержала Алла Черкасова, которая сумела победить в схватке олимпийскую чемпионку Рио японку Сару Досе. Кроме того, успешно выступают украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые пока идут на третьем месте и сохраняют шансы на медаль. Финал у дуэтов в артистическом плавании состоится 4 августа. Разочаровывает легкая атлетика...Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук умудрилась из 6 своих попыток 5 раз сделать заступ, что привело к неудаче на Олимпиаде-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

По итогам 11-го соревновательного дня сборная Украины с семью наградами (6 "бронз" и одно "серебро") опустилась на 61-е место в медальном зачете. Лидирует в рейтинге Китай, который добыл уже 32 золотых наград, у США - 24 золотых наград, а Японии - 19.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 11-го соревновательного дня (топ-10):

Со всеми результатами украинцев и не только на Олимпиаде за 3 августа можно ознакомиться у нас на сайте. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Игр, где оперативно появляется информация о всех украинских призерах и победителях Олимпиады в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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