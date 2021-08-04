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Среда, 04.08.2021
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Украинка Коляденко выиграла "бронзу" на Олимпиаде

Украинка Коляденко выиграла "бронзу" на Олимпиаде
15:13 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Украинская борчиха Ирина Коляденко на Олимпийских играх в Токио выиграла "бронзу".

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В поединке за "бронзу" в весовой категории до 62 кг украинка сразилась с представительницей Латвии Анастасией Григорьевой. Итогом схватки стала победа украинки со счетом 1:3.

Результат боя Ирина Коляденко - Анастасия Григорьева на Олимпиаде в Токио

Напомним, на старте олимпийского турнира 22-летняя Ирина добыла две досрочные победы благодаря туше. Сначала Коляденко расправилась с нигерийкой Аминат Аденийи, а в четвертьфинале украинка выбила китаянку Лун Цзя. В полуфинале наша борчиха уступила Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана (0:10).

Украинские борцы на данный момент добыли больше всех медалей для страны на Олимпиаде в Токио. Ранее "бронзу" в весовой категории до 68 кг завоевала Алла Черкасова. Кроме того, Парвиз Насибов стал серебряным призером игр, а Жан Беленюк принес Украине первое "золото" в Токио. На счету сборной Украины 11 медалей (1 "золото", 2 "серебра" и 8 "бронз")

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Борьба, Токио-2020, Ирина Коляденко.
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