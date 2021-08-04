Украинка Коляденко выиграла "бронзу" на Олимпиаде

Украинская борчиха Ирина Коляденко на Олимпийских играх в Токио выиграла "бронзу".

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В поединке за "бронзу" в весовой категории до 62 кг украинка сразилась с представительницей Латвии Анастасией Григорьевой. Итогом схватки стала победа украинки со счетом 1:3.

Напомним, на старте олимпийского турнира 22-летняя Ирина добыла две досрочные победы благодаря туше. Сначала Коляденко расправилась с нигерийкой Аминат Аденийи, а в четвертьфинале украинка выбила китаянку Лун Цзя. В полуфинале наша борчиха уступила Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана (0:10).

Украинские борцы на данный момент добыли больше всех медалей для страны на Олимпиаде в Токио. Ранее "бронзу" в весовой категории до 68 кг завоевала Алла Черкасова. Кроме того, Парвиз Насибов стал серебряным призером игр, а Жан Беленюк принес Украине первое "золото" в Токио. На счету сборной Украины 11 медалей (1 "золото", 2 "серебра" и 8 "бронз")