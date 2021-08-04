Украинский борец Насибов завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов на Олимпийских играх в Токио выиграл "серебро".

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

Насибов в схватке за "золото" в весовой категории до 67 кг сразился с чемпионом Азиатских Игр-2019 Мохаммадом Реза Гераи из Ирана. Итогом встречи стала убедительная досрочная победа иранца со счетом 9:1.

Напомним, на старте олимпийского турнира украинец победил датчанина Фредрика Бьеррехуса со счетом 5:1, в четвертьфинале 22-летний Парвиз одолел представителя олимпийского комитета России (ОКР) Артема Суркова (1:1, последнее результативное действие за украинцем, - прим. ред.). А в полуфинале Насибов в поединке с феноменальной концовкой не оставил шансов египтянину Ахмеду Эль-Саеду Хегази - 7:6.

Отметим, на счету олимпийской сборной Украины уже 8 медалей. Ранее "бронзовые" награды завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте, теннисистка Элина Свитолина, борчиха Алла Черкасова и пловец Михаил Романчук, который показал третий результат на дистанции 800 метров вольным стилем. Кроме того, на счету Михаила и "серебро" в Токио на дистанции 1500 м в/с.