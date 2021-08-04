Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук на Олимпийских играх в Токио выиграли бронзовые награды.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

В произвольной программе украинский дуэт Федина/Савчук получил от судей 95.6000 балла. Отметим, по итогам технической программы, которая прошла 3 августа, украинки с 93.8620 претендовали на медали. В итоге по сумме баллов украинские "русалки" стали третьими в соревновании дуэтов, завоевав "бронзу". Отметим, это первая олимпийская медаль в истории украинского артистического плавания.

Первое место заняли синхронистки из команды олимпийского комитета России, а второе - китаянки.

Результаты соревнований по артистическому плаванию среди дуэтов:

Напомним, 12-й соревновательный день на Олимпиаде в Токио принес Украине первое "золото". В греко-римской борьбе Жан Беленюк стал олимпийским чемпионов. Кроме того, копилка сборной Украины пополнилась "серебром" борца Парвиза Насибова, а также "бронзой" борчихи Ирины Коляденко. Таким образом, наши олимпийцы уже добыли 11 наград в Японии.