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Понедельник, 09.08.2021
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Олимпиада: онлайн-трансляция последнего игрового дня

Олимпиада: онлайн-трансляция последнего игрового дня
05:09 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

В воскресенье, 8 августа, на Олимпийских играх в Токио пройдет последний, 16-й соревновательный день, в рамках которого будет разыграно 13 комплектов наград.

С полным расписанием соревнований за 8 августа на Олимпиаде в Японии можно ознакомиться на официальном сайте Игр (разница во времени между Киевом и Токио 6 часов).

Церемония закрытия Олимпиады в Токио: прямая трансляция

Последний соревновательный день на Олимпиаде пройдет не без участие украинцев, при чем в велотреке Елена Старикова поборется за медаль в спринте. Кроме того,  украинские гимнастки попробуют зацепиться за медали в командном многоборье. 

Обновлено: Игровой день завершен.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 8 августа (время киевское):

Велотрек. Женщины, спринт. 1/2 финала. Елена Старикова победила Лэй Вайси (Гонконг) и будет бороться за медаль. Обновлено: украинка добыла "серебро".

Легкая атлетика. Мужчины. Марафон. Украинцы Богдан-Иван Городинский, Николай Нижник и Александр Ситковский сошли с дистанции.

Художественная гимнастика. Командное многоборье. Финал. Украина заняла 7-е место в финале.

Расписание и результаты медальных соревнований 8 августа на Олимпиаде в Токио:

Канадка Келси Митчелл выиграла "золото" в женском спринте в велотреке.

Кениец Элиуд Кипчоге выиграл марафон.

Британский велогонщик Джейсон Кенни завоевал "золото" в кейрине.

Дженнифер Валенте из США выиграла "золото" в омниуме.

Победу в командном первенстве сенсационно одержали гимнастки из Болгарии.

Женская сборная США по волейболу выиграла "золото".

Женская сборная США по баскетболу взяла "золото".

Ирландская боксерша Келли Харрингтон выиграла "золото" в весовой категории 60 кг.

Кубинец Энди Круз стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 63 кг.

Британка Лорен Прайс стала олимпийской чемпионкой по боксу в весовой категории до 75 кг.

Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов выиграл "золото" в весовой категории свыше 91 кг.

Женская сборная Франции по гандболу выиграла "золото" на Олимпиаде в Токио.

Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла "золото".

С результатами предыдущего, 15-го игрового дня Олимпиады можно ознакомиться у нас на сайте. "Телеграф" ведет онлайн Олимпийских игр, где доступны все медальные результаты.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,102

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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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