Олимпиада: онлайн-трансляция последнего игрового дня

В воскресенье, 8 августа, на Олимпийских играх в Токио пройдет последний, 16-й соревновательный день, в рамках которого будет разыграно 13 комплектов наград.
С полным расписанием соревнований за 8 августа на Олимпиаде в Японии можно ознакомиться на официальном сайте Игр (разница во времени между Киевом и Токио 6 часов).
Последний соревновательный день на Олимпиаде пройдет не без участие украинцев, при чем в велотреке Елена Старикова поборется за медаль в спринте. Кроме того, украинские гимнастки попробуют зацепиться за медали в командном многоборье.
Обновлено: Игровой день завершен.
Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 8 августа (время киевское):
Велотрек. Женщины, спринт. 1/2 финала. Елена Старикова победила Лэй Вайси (Гонконг) и будет бороться за медаль. Обновлено: украинка добыла "серебро".
Легкая атлетика. Мужчины. Марафон. Украинцы Богдан-Иван Городинский, Николай Нижник и Александр Ситковский сошли с дистанции.
Художественная гимнастика. Командное многоборье. Финал. Украина заняла 7-е место в финале.
Расписание и результаты медальных соревнований 8 августа на Олимпиаде в Токио:
Канадка Келси Митчелл выиграла "золото" в женском спринте в велотреке.
Кениец Элиуд Кипчоге выиграл марафон.
Британский велогонщик Джейсон Кенни завоевал "золото" в кейрине.
Дженнифер Валенте из США выиграла "золото" в омниуме.
Победу в командном первенстве сенсационно одержали гимнастки из Болгарии.
Женская сборная США по волейболу выиграла "золото".
Женская сборная США по баскетболу взяла "золото".
Ирландская боксерша Келли Харрингтон выиграла "золото" в весовой категории 60 кг.
Кубинец Энди Круз стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 63 кг.
Британка Лорен Прайс стала олимпийской чемпионкой по боксу в весовой категории до 75 кг.
Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов выиграл "золото" в весовой категории свыше 91 кг.
Женская сборная Франции по гандболу выиграла "золото" на Олимпиаде в Токио.
Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла "золото".
С результатами предыдущего, 15-го игрового дня Олимпиады можно ознакомиться у нас на сайте. "Телеграф" ведет онлайн Олимпийских игр, где доступны все медальные результаты.