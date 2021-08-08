Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было
Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было
Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр
Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр
Украинка Ливач оказалась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио
Украинка Ливач оказалась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио
Наши герои: все украинские медалисты Олимпиады в Токио (фото)
Наши герои: все украинские медалисты Олимпиады в Токио (фото)

Бокс на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото" в последний день Игр

Бокс на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото" в последний день Игр
10:34 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: Twitter ade_adedoyin

В воскресенье, 8 августа, в последний соревновательный день на Олимпийских играх разыграли четыре комплекта наград в боксе.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020.

Церемония закрытия Олимпиады в Токио: прямая трансляция

Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов выиграл "золото" в весовой категории свыше 91 кг, победив в финале американца Джея Торреса - 5:0. "Бронзу" в этом весе добыли британец Фрейзер Кларк и Камшыбек Кункабаев из Казахстана.

Британка Лорен Прайс разгромила китаянку Ли Цянь в финале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 75 кг. Итоговый счет - 5:0. "Бронзу" в этой весовой категории добыли Нушка Фонтейн из Нидерландов и представительница ОКР Зенфира Магомедалиева.

Кубинец Энди Круз стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 63 кг, победив американца Кейшона Дэвиса - 1:4. Бронзовые награды достались австралийцу Гарри Гарсайду и Ованесу Бачкову из Армении.

Ирландская боксерша Келли Харрингтон выиграла "золото" в весовой категории до 60 кг, победив в финале Беатрис Феррейру из Бразилии - 5:0. "Бронзу" добыли финка Мира Потконен и Сисонди Судапорн из Таиланда.

Результаты финальных боев на олимпийском турнире по боксу 8 августа

Напомним, лишь один представитель Украины в олимпийском турнире по боксу взял медаль. Александр Хижняк добыл "серебро", достаточно спорно проиграв нокаутом бразильцу Эберте Соузе.

На Олимпиаде в Токио подходит к завершению последний, 16-й соревновательный день, за ходом которого можно следить у нас на сайте

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,710

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Бокс, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аталанта отдала украинского полузащитника Коваленко в аренду клубу Серии А
02 Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
03 Parimatch "подписали" Челси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь