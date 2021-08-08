Бокс на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото" в последний день Игр

В воскресенье, 8 августа, в последний соревновательный день на Олимпийских играх разыграли четыре комплекта наград в боксе.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020.

Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов выиграл "золото" в весовой категории свыше 91 кг, победив в финале американца Джея Торреса - 5:0. "Бронзу" в этом весе добыли британец Фрейзер Кларк и Камшыбек Кункабаев из Казахстана.

Британка Лорен Прайс разгромила китаянку Ли Цянь в финале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 75 кг. Итоговый счет - 5:0. "Бронзу" в этой весовой категории добыли Нушка Фонтейн из Нидерландов и представительница ОКР Зенфира Магомедалиева.

Кубинец Энди Круз стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 63 кг, победив американца Кейшона Дэвиса - 1:4. Бронзовые награды достались австралийцу Гарри Гарсайду и Ованесу Бачкову из Армении.

Ирландская боксерша Келли Харрингтон выиграла "золото" в весовой категории до 60 кг, победив в финале Беатрис Феррейру из Бразилии - 5:0. "Бронзу" добыли финка Мира Потконен и Сисонди Судапорн из Таиланда.

Напомним, лишь один представитель Украины в олимпийском турнире по боксу взял медаль. Александр Хижняк добыл "серебро", достаточно спорно проиграв нокаутом бразильцу Эберте Соузе.

На Олимпиаде в Токио подходит к завершению последний, 16-й соревновательный день, за ходом которого можно следить у нас на сайте.