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Украинца Хижняка засудили в финале Олимпиады: судья принял решение о спорном нокауте

Украинца Хижняка засудили в финале Олимпиады: судья принял решение о спорном нокауте
09:09 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Украинский боксер Александр Хижняк на Олимпийских играх в Токио выиграл "серебро", проиграв в финале довольно спорным нокаутом.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

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В финале олимпийского турнира в весовой категории до 75 кг 26-летний украинец провел бой против бронзового призера ЧМ-2019 Эберта Соузы из Бразилии. Итогом трехраундового поединка стал спорный нокаут. В третьем раунде, ведя в счете, украинец нарвался на удар от оппонента и оказался в нокдауне. Рефери решил остановить схватку, несмотря на желание Александра продолжать бой. 

Украинец вчистую выиграл первые два раунда:

Напомним, в 1/2 финала Хижняк в тяжелейшем поединке одолел филиппинца Эумира Марсьяля, а в 1/4 финала украинец прошел представителя Доминиканской Республики Эури Седено Мартинеса. На старте олимпийского турнира Александр без проблем победил японца Юито Мориваки (5:0).

Медаль Хижняка стала 16-й для олимпийской сборной Украины на Играх в Токио (1 "золото", 5 серебряных наград и 10 "бронз") и второй в предпоследний день Олимпиады. В утренней сессии соревнований "серебро" добыли каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.

Отметим, в этой статье будут доступны и другие результаты финалов по боксу за 7 августа.

"Телеграф" ведет текстовый онлайн предпоследнего соревновательного дня Олимпиады, где доступны все результаты украинцев и не только.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Бокс, Александр Хижняк, Токио-2020.
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