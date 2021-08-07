Украинца Хижняка засудили в финале Олимпиады: судья принял решение о спорном нокауте

Украинский боксер Александр Хижняк на Олимпийских играх в Токио выиграл "серебро", проиграв в финале довольно спорным нокаутом.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

В финале олимпийского турнира в весовой категории до 75 кг 26-летний украинец провел бой против бронзового призера ЧМ-2019 Эберта Соузы из Бразилии. Итогом трехраундового поединка стал спорный нокаут. В третьем раунде, ведя в счете, украинец нарвался на удар от оппонента и оказался в нокдауне. Рефери решил остановить схватку, несмотря на желание Александра продолжать бой.

Украинец вчистую выиграл первые два раунда:

Напомним, в 1/2 финала Хижняк в тяжелейшем поединке одолел филиппинца Эумира Марсьяля, а в 1/4 финала украинец прошел представителя Доминиканской Республики Эури Седено Мартинеса. На старте олимпийского турнира Александр без проблем победил японца Юито Мориваки (5:0).

Медаль Хижняка стала 16-й для олимпийской сборной Украины на Играх в Токио (1 "золото", 5 серебряных наград и 10 "бронз") и второй в предпоследний день Олимпиады. В утренней сессии соревнований "серебро" добыли каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.

Отметим, в этой статье будут доступны и другие результаты финалов по боксу за 7 августа.

"Телеграф" ведет текстовый онлайн предпоследнего соревновательного дня Олимпиады, где доступны все результаты украинцев и не только.