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Украинки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде в Токио

Украинки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде в Токио
05:45 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на Олимпийских играх в Токио заняли второе место в гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады.

Олимпийские игры-2020: где и когда смотреть церемонию закрытия

В субботу, 7 августа, на Олимпиаде-2020 проходит последний соревновательный день в гребле. В гонке на каноэ среди женских дуэтов на 500 метров победу одержали китаянки Сюй Шисяо / Сунь Мэня, "серебро" на счету дуэта из Украины Людмила Лузан/Анастасия Четверикова, а "бронза" досталась канадкам Лоранс Венсан Лапуант/Кэти Венсан.

Результаты в каноэ-двойке среди женщин на Олимпиаде в Токио

Добавим, что Анастасия уже выигрывала медаль в гребле в Японии. Ранее украинка становилась бронзовой медалисткой в каноэ-одиночке.

В этой статье будут доступны и другие медальные результаты в гребле за 7 августа.

Бразильский каноист Исакиас Кейрос дос Сантос "завоевал" "золото" на дистанции 1000 м. Вторым финишировал китаец Лю Хао, а "бронза" досталась Сергею Тарновскому из Молдавии.

Результаты каноистов-одиночек на дистанции 1 км

Венгерские байдарочницы выиграли "золото" в соревнованиях четверок на дистанции 500 м. Второй результат показали белорусский экипаж, а третье место досталось полячкам.

Результаты в соревнованиях женских четверок в байдарке на дистанции 500 м

Немецкие байдарочники заняли первое место на Играх в соревновании четверок на дистанции 500 м, "серебро" завоевали испанцы, а бронза досталась словакам.

На счету сборной Украины на Играх в Токио уже 15 медалей (1 "золото", 4 "серебра" и 10 "бронз"). Бронзовые награды достались дзюдоистке Дарье Белодед, фехтовальщику Игорю  Рейзлину, стрелкам Елене Костевич и Олегу Омельчуку в миксте, теннисистке Элина Свитолиной, борчихам Алле Черкасовой и Ирине Коляденко, дуэту по артистическому плаванию Марта Федина/Анастасия Савчук, Людмиле Лузан в гребле на каноэ-одиночке, каратисту Станиславу Горуне  и пловцу Михаилу Романчуку, выигравшему "бронзу  на дистанции 800 м в/с. "Серебро" в Токио завоевали все тот же Романчук, который показал второй результат на дистанции 1500 м в/с, борец греко-римского стиля Парвиз Насибов и каратистка Анжелика Терлюга. "Золото" добыл еще один борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Гребля, Людмила Лузан, Гребля на байдарках и каноэ, Анастасия Четверикова.
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