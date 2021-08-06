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Украинец Горуна завоевал "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинец Горуна завоевал "бронзу" на Олимпиаде в Токио
15:29 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Украинский каратист Станислав Горуна на Олимпийских играх в Токио выиграл бронзовую медаль.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В 1/2 финала олимпийского турнира по карате (кумите) в весовой категории до 75 кг 32-летний украинец сражался с представителем Италии Луиджи Бузой. Итогом схватки стала победа итальянца со счетом 3:0. Таким образом, Горуна стал "бронзовым" призером Олимпиады.

Напомним, на групповом этапе украинец проиграл лишь представителю Египта Абдалле Абделазизу. На пути в полуфинал Станислав одолел японца Кена Нишимуру и американца Скотта Томаса. Кроме того, Горуна свел бой к ничьей с венгром Габором Харспатаки.

Отметим, 6 августа еще одна украинка Анита Серегина не сумела преодолеть групповой этап олимпийского турнира по карате (кумите) в весе до 61 кг.

Добавим, что карате впервые присутствует в программе Олимпийских игр. На следующей Олимпиаде в Париже представители этого вида спорта не участвуют.

В этой статье будут также доступны все медальные результаты в карате за 6 августа.

На счету олимпийской сборной Украины уже 14 медалей (1 "золото", 3 "серебра" и 10 "бронз"). Бронзовые награды достались дзюдоистке Дарье Белодед, фехтовальщику Игорю  Рейзлину, стрелкам Елене Костевич и Олегу Омельчуку в миксте, теннисистке Элина Свитолиной, борчихам Алле Черкасовой и Ирине Коляденко, дуэту по артистическому плаванию Марта Федина/Анастасия СавчукЛюдмиле Лузан в гребле на каноэ-одиночке и пловцу Михаилу Романчуку, выигравшему "бронзу  на дистанции 800 м в/с. "Серебро" в Токио завоевали все тот же Романчук, который показал второй результат на дистанции 1500 м в/с, борец греко-римского стиля Парвиз Насибов и каратистка Анжелика Терлюга. "Золото" добыл еще один борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Каратэ, Токио-2020, Станислав Горуна.
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