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Украинка Терлюга выиграла "серебро" на Олимпиаде в Токио

Украинка Терлюга выиграла "серебро" на Олимпиаде в Токио
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Украинская каратистка Анжелика Терлюга на Олимпийских играх в Токио завоевала "серебро".

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В финале олимпийского турнира по карате (кумите) в весовой категории до 55 кг украинка встретилась с болгаркой Ивет Горановой. Итогом встречи стала победа болгарки со счетом 5:1.

Напомним, на групповой стадии турнира 29-летняя Терлюга провела четыре схватки. В первом бою украинка одолела Садву Сайед из Египта - 1:0, во втором и третьем - Анжелика свела бои к ничьим с Молдир Жангбырбай (4:4) из Казахстана и Беттиной Планк из Австрии (0:0) соответственно. В последней схватке Терлюга победила Михо Мияхару из Японии (4:0) и отобралась в полуфинал олимпийского турнира. В полуфинале Анжелика завершила бой с представительницей Китайского Тайбэя Вэнь Цзы-Юнь вничью (4:4), но судьи единогласно присудили ей победу.

Отметим, карате впервые представлен в программе Олимпийских игр, а на следующей Олимпиаде в Париже этой дисциплины не будет в программе соревнований.

Кроме того, в этой статье будут доступны все медальные результаты на Играх по карате за 5 август.

Испанка Сандра Санчес Хайме выиграла "золото" на олимпийском турнире по по карате (ката), "серебро" завоевала японка Кию Симидзу, а "бронзу" добыли Мо Шон Грейс Лау из Гонконга и итальянка Вивьяна Боттаро.

Результаты в карате - ката на Олимпиаде в Токио среди женщин

На Олимпиаде в Токио проходит 13-й соревновательный день, за которым можно следить в текстовой онлайн-трансляции от "Телеграф". Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

На счету олимпийской сборной Украины уже 13 медалей (1 "золото", 3 "серебра" и 9 "бронз"). Третьими в своих дисциплина стали дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте, теннисистка Элина Свитолинаборчихи Алла Черкасова и Ирина Коляденко, дуэт по артистическому плаванию Марта Федина и Анастасия Савчук и пловец Михаил Романчук, выигравший "бронзу  на дистанции 800 м в/с. "Серебро" олимпийских игр на счету все того же Романчука, который показал второй результат на дистанции 1500 м в/с. и борца греко-римского стиля Парвиза Насибова. "Золото" добыл его коллега по цеху Жан Беленюк.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Каратэ, Токио-2020, Анжелика Терлюга.
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