Олимпиада: онлайн-трансляция 13-го игрового дня

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио состоится 13-й соревновательный день, в рамках которого разыграют 27 комплектов наград.

С полным расписанием соревнований за 5 августа можно ознакомиться на официальном сайте Игр в Японии.

Главной медальной надеждой Украины в четверг станет украинская каратистка Анжелика Терлюга. Кроме того, за медали попробуют побороться каноистка Людмила Лузан и байдарочницы Мария Повх. Также в полуфинале олимпийского боксерского турнира на ринг выйдет Александр Хижняк, который попробует пробиться в финал.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 5 августа (время киевское):

3:10 Легкая атлетика. Женщины, прыжки в высоту. Квалификация. Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко

3:44 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Полуфинал. Людмила Лузан. Финал в 5:57

4:05 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Полуфинал. Юлия Юрийчук, Мария Повх. Финал в 6:29

После 5:30 Вольная борьба. Мужчины, до 74 кг. 1/8 финала. Василий Михайлов – Туран Байрамов (Азарбайджан)

После 6:00 Вольная борьба. Мужчины, до 125 кг. 1/8 финала. Александр Хоцяновский - Амир Хоссейн Заре (Иран)

9:03 Бокс. Мужчины, до 75 кг. Полуфинал. Александр Хижняк - Эумир Марсьяль (Филиппины)

10:30 Легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба 20 км. Финал. Иван Лосев, Эдуард Забуженко

10:30 Современное пятиборье. Мужчины, раунд фехтования. Павел Тимощенко

11:00 Каратэ. Женщины, кумите, 55 кг. Квалификационный раунд. Анжелика Терлюга

13:00 Легкая атлетика. Женщины, прыжки с шестом. Финал. Марина Килипко

13:37 Легкая атлетика. Женщины, эстафета 4х400 м. Квалификация. Украина

Расписание и результаты медальных соревнований 5 августа на Олимпиаде в Токио:

0:30 – 3:10. Плавание. Мужской марафон, 10 км

3:00. Легкая атлетика. Мужчины - 110 м/б, ходьба 20 км, тройной прыжок, ядро

3:00 – 7:40. Скейтбординг. Мужчины, парк

3:30 – 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - К-1 200 м, К-2 1000 м. Женщины - С-1 200 м, К-1 500 м

8:00 – 10:00. Бокс. Мужчины, 57 кг

9:00 – 10:30. Прыжки в воду. Женщины, 10 м, индивидуальные прыжки

9:30 – 12:50. Велоспорт, трэк. Мужской омниум, женский кейрин

11:00 – 15:40. Каратэ. Ката женщины. Кумитэ мужчины до 67 кг, женщины до 55 кг

11:30 – 16:20. Скалолазание. Комбайн, мужчины

12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 57 кг. Вольная борьба – 57 кг, 86 кг

13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 400 м, десятиборье. Женщины - семиборье, шест

13:00 – 15:10. Хоккей на траве. Мужской финал

13:30 – 16:40. Настольный теннис. Женщины, командный турнир

Напомним, 12-й соревновательный день Игр подарил Украине четыре медали, включая одно "золото". "Телеграф" ведет текстовый онлайн Олимпиады, где доступны все медальные результаты.