Олимпийские игры-2020: где и когда смотреть церемонию закрытия

В воскресенье, 8 августа, в столице Японии пройдет церемония закрытия летних Олимпийских игр 2020 года.

Церемония пройдет на Национальном стадионе Токио и стартует в 13:15 по киевскому времени.

В Украине все желающие посмотреть на церемонию закрытия смогут это сделать в это время включив канал UA: Первый или "Общественное Спорт".

Олимпиада 2020 проходит сейчас, поскольку из-за пандемии коронавируса игры в прошлом году были отменены, чтобы не подвергать опасности как зрителей, так и спортсменов.

В этом году в играх приняли участие около 11 тысяч спортсменов с 206 стран мира.

Украина тоже приняла участие в состязаниях, отправив за медалями 157 человек.

По данным на 6 августа, наши спортсмены взяли одно "золото", три "серебра" и 10 "бронз". С суммарным результатом в 14 медалей, Украина занимает 16 место в общем зачете.

Единственную золотую медаль Украине принес борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк.