Скачать
Пятница, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 14-го игрового дня
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 14-го игрового дня
Олимпиада: онлайн-трансляция 15-го игрового дня
Олимпиада: онлайн-трансляция 15-го игрового дня
На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в скалолазании: кто победил
На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в скалолазании: кто победил
Украина выиграла одну медаль, Китай не догнать: итоги 14-го дня Игр
Украина выиграла одну медаль, Китай не догнать: итоги 14-го дня Игр

Олимпийские игры-2020: где и когда смотреть церемонию закрытия

Олимпийские игры-2020: где и когда смотреть церемонию закрытия
20:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 8 августа, в столице Японии пройдет церемония закрытия летних Олимпийских игр 2020 года

Церемония пройдет на Национальном стадионе Токио и стартует в 13:15 по киевскому времени. 

В Украине все желающие посмотреть на церемонию закрытия смогут это сделать в это время включив канал UA: Первый или "Общественное Спорт".

Олимпиада 2020 проходит сейчас, поскольку из-за пандемии коронавируса игры в прошлом году были отменены, чтобы не подвергать опасности как зрителей, так и спортсменов. 

В этом году в играх приняли участие около 11 тысяч спортсменов с 206 стран мира. 

Украина тоже приняла участие в состязаниях, отправив за медалями 157 человек. 

По данным на 6 августа, наши спортсмены взяли одно "золото", три "серебра" и 10 "бронз". С суммарным результатом в 14 медалей, Украина занимает 16 место в общем зачете. 

Единственную золотую медаль Украине принес борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 119

Все по теме:

Олимпийские игры, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 14-го игрового дня
02 Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в тяжелом весе
03 "Колос" стартовал в еврокубках с ничьей: видеообзор матча Лиги конференций с "Шахтером" Караганда
04 Олимпиада: онлайн-трансляция 14-го игрового дня
05 Официально: Месси покидает "Барселону"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь