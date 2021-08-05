Хижняк в тяжелейшем поединке вышел в финал Олимпиады

Украинский боксер Александр Хижняк сумел пробиться в финал Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В полуфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 75 кг 26-летний украинец встретился с вице-чемпионом мира 2019 года Эумиром Марсьялем из Филиппин. Итогом схватки стала победа украинца раздельным решением судей - 3:2. Примечательно, что в первых двух раундах большинство судей отдавало предпочтение филиппинцу, и только в третьем раунде Хижняк сумел вырвать победу.

Таким образом, украинец пробился в финал олимпийского турнира по боксу. Решающий поединок за "золото" состоится 7 августа, а соперник украинца определился в следующем бою дня. Бразилец Эберт Соуза победил россиянина Глеба Бакши и теперь сразится с Хижняком в финале Олимпиады.

В весовой категории до 57 кг у мужчин победу одержал представитель российского олимпийского комитета (ОКР) Альберт Батыргазиев, который в финале со счетом 3:2 одолел американца Дюка Рейгана. "Бронзу" в этом весе взяли ганец Самуэль Таки и кубинец Ласаро Альварес.

На Олимпиаде идет 13-й соревновательных день, за результатами которого можно следить в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр доступны у нас на сайте.