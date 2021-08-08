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Командные виды спорта на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в последний день Игр

Командные виды спорта на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в последний день Игр
11:43 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: Twitter volleyballworld

В воскресенье, 8 августа, на Олимпийских играх в Токио проходят финальные матчи в командных видах спорта. В утренней сессии разыграли 2 комплекта наград в баскетболе и волейболе.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020.

Церемония закрытия Олимпиады в Токио: прямая трансляция

В баскетболе среди женщин победу одержала сборная США. Американки в финале одолели хозяек Олимпиады со счетом 90:75. Бронзовые награды достались француженкам, которые переиграли команду Сербии со счетом 91:76.

Результаты финального матча в баскетболе среди женщин на Олимпиаде

В волейболе среди женщин "золото" Игр в Токио добыли американки, которые в финале разгромили бразильянок со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). "Бронзу" добыли представительницы Сербии, переигравшие в малом финале кореянок - 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

Результат финального матча по волейболу среди женщин на ОИ

Женская сборная Франции по гандболу выиграла "золото" на Олимпиаде в Токио, победив в финале команду ОКР. Итоговый счет - 25:30. "Бронзу" добыли норвежки, которые разгромили шведок - 36:19.

Результат финального матча по гандболу среди женщин на Олимпиаде

Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла "золото", победив в финале команду Греции со счетом 13:10 (6:3, 2:4, 2:2, 3:1). В матче за "бронзу" сборная Венгрия победила Испанию - 9:5 (3:3, 2:2, 1:0, 3:0).

Результаты мужского финала в водном поло на Олимпиаде в Токио

"Телеграф" напоминает, что на Олимпиаде проходит последний, 16-й игровой день, с результатами которого можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Олимпиады, где доступны все медальные результаты.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,033

Все по теме:

Олимпийские игры, Гандбол, Баскетбол, Олимпиада, Водное поло, Волейбол, Токио-2020.
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