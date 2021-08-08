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Олимпиада в Токио: кто выиграл марафон

Олимпиада в Токио: кто выиграл марафон
07:00 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: Twitter EliudKipchoge

В воскресенье, 8 августа, на Олимпиаде-2020 в Токио разыграли последний комплект наград в легкой атлетике. За заветное "золото" сражались бегуны-марафонцы.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии. 

Олимпийские игры-2020: где и когда смотреть церемонию закрытия

Победу в мужском забеге на 42 км одержал представитель Кении Элиуд Кипчоге, который сумел пробежать марафон за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второй результат показал  представитель Нидерландов Абди Нагейе. Его время - 2:09:58. а замкнул тройку лучших Башир Абди из Бельгии - 2:10:00.

Результаты мужского марафона на Олимпиаде в Токио

Все три представителя Украины Богдан-Иван Городиский, Николай Нижник и Александр Ситковский сошли с дистанции. Также не добежал до финиша и олимпийский чемпион 2012 года Стивен Кипротич из Уганды.

 Отметим, программа легкой атлетики на Олимпиаде в Токио завершена. С результаты предыдущего соревновательного дня, 7 августа, можно ознакомиться у нас на сайте. 

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию последнего, 16-го соревновательного дня на Играх, где доступны результаты украинцев и не только. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты летней Олимпиады в Токио.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Легкая атлетика, Олимпийские игры, Олимпиада, Марафон, Токио-2020.
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