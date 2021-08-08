На Олимпиаде в Токио командный турнир по художественной гимнастике завершился сенсацией

В воскресенье, 8 августа, на Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по художественной гимнастике. В последний игровой день ОИ девушки боролись за медали в командном первенстве.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020.

Победу в командном первенстве сенсационно одержали гимнастки из Болгарии, которые в сумме получили 92,100 балла. Второй результат показали представительницы олимпийского комитета России (ОКР), набравшие 90,700, а третье место досталось итальянкам - 87,700. Украинки с 77.600 баллами заняли предпоследнее место в финальном турнире.

Результаты командного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио:

Таким образом, болгарские гимнастки прервали гегемонию России на Олимпиадах в этом виде спорта. РФ осталась без олимпийского "золота" в художественной гимнастике впервые с 1996 года.

"Телеграф" напоминает, что большим скандалом завершились соревнования по художественном гимнастике на ОИ в личном многоборье. "Золото" завоевала израильтянка, что очень не понравилось россиянам.

На Олимпиаде проходит последний соревновательный день, за результатами которого можно следить у нас на сайте.