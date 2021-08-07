"Позор и вопиющая несправедливость": россияне сокрушаются потерей первенства в художественной гимнастике

В индивидуальном первенстве Олимпиады 2020 в Токио по художественной гимнастике медали распределились с неожиданным результатом - в личном многоборье первой стала израильтянка Линой Ашрам, тогда как россиянка Дина Аверина отстала от нее на 0, 15 балла и получила серебро.







Представительница Олимпийского комитета России не смогла сдержать слез после поражения, ведь потеря золота означает прекращение цикла побед России - последние 5 Олимпиад гимнастки РФ увозили золото в этом виде спорта.

Аверина прокомментировала свою серебряную медаль отметив, что она, в отличие от соперницы, прошла все виды чисто, без потерь снаряда. "Просто обидно и больно, что сегодня было несправедливое судейство", — сказала спортсменка.

Впервые с Олимпиады 1996 года РФ не выиграла золото в личном многоборье по художественной гимнастике и это вызвало бурную реакцию в сообществе страны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что "затеявшие русофобскую войну против спорта гады" не допустили победы Авериной и "пошли на подлог на глазах у всего мира".

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова настаивает на том, что судейство было вопиющей несправедливостью и утверждает, что золото Авериной не дали потом что "русские надоели".

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки утверждает, что Аверина стала жертвой политических игр.

Политик и общественный деятель Ксения Собчак от выпадов в сторону судей удержалась, но отметила, что ей обидно до слез.

Также журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов отметил, что у него есть вопросы к судейству и везению.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, обозвала судей "тварями" и заявила, что они не хотели чтобы у РФ была золотая медаль.

Отметим, что украинки в личном многоборье в художественной гимнастике вошли в десятку.

"Телеграф" ведет текстовую трансляцию Олимпиады в Токио - 7 августа это предпоследний день соревнований.