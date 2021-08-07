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Художественная гимнастика на Олимпиаде в Токио: определена чемпионка в многоборье

Художественная гимнастика на Олимпиаде в Токио: определена чемпионка в многоборье
12:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter gymnastics

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли первый комплект медалей в художественной гимнастике. Спортсменки соревновались в индивидуальном многоборье.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020.

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Олимпийской чемпионкой Токио по художественной гимнастике сенсационно стала израильтянка Линой Ашрам. Представительница олимпийского комитета России Дина Аверина выиграла "серебро", а "бронзу" добыла Алина Горносько из Беларуси. Украинки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко заняли 9-е и 10-е места соответственно.

Результаты в художественной гимнастике по итогам индивидуального многоборья:

Добавим, что медальные соревнования по художественной гимнастике продолжаться завтра, 8 августа, когда разыграют "золото" в командном многоборье. К слову, украинки пробились в финал соревнований.

На Олимпиаде в Токио проходит 15-й соревновательный день, с результатами которого можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, "Телеграф" ведет онлайн Игр, где доступны все медальные результаты.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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