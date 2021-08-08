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Украинка Старикова завоевала "серебро" на Олимпиаде

Украинка Старикова завоевала "серебро" на Олимпиаде
05:56 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: НОК Украины

Украинская велогонщица Елена Старикова на Олимпийских играх в Токио завоевала "серебро".

Об этом сообщает официальный сайт Игр. 

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В финале спринта 25-летняя украинка встретилась с канадкой Келси Митчелл. В первом заезде Старикова уступила сопернице 0.061 секунды, а во втором Елена проиграла оппонентке 0.064 с. Таким образом, "золото" добыла канадка, а украинке досталось "серебро".

Результаты женского спринта на Олимпиаде в Токио

Напомним, в 1/32 финала украинка повергла Юли Вердуго из Мексики, в 1/16 - новозеландку Эллесс Эндрюс, в 1/8 Старикова уступила нидерландке Шанне Браспеннинкс, но затем сумела победить в утешительном заезде и вернуться в борьбу за медали. В четвертьфинале Елена победила Лею Фриндрих из Германии, а в полуфинале наша велогонщица оказалась быстрее Лэй Вайси из Гонконга.

"Бронзу" в спринте добыла представительница Гонконга Лэй Вайси.

Медальные результаты в велотреке за 8 августа:

Британский велогонщик Джейсон Кенни завоевал "золото" в кейрине. "Серебро" в этой дисциплине добыл малазиец Мухаммад Азизулхасси бин Аванг, а "бронзу" нидерландец Харри Лаврейсен.

Результаты мужского кейрина

Отметим, Старикова довольно неплохо выступила в Токио в дисциплине кейрин. Украина добралась до финала, где показала четвертый результат.

Дженнифер Валенте из США выиграла "золото" в омниуме. "Серебро" добыла представительница Японии Юми Кадзихара. а "бронза" досталась Кирстен Вилд из Нидерландов.

Резульвтаты женского омниума на Олимпиаде в Токио

На счету олимпийской сборной Украины на Олимпиаде-2020 в Японии уже 19 медалей (1 "золото", 6 серебряных наград и 12 "бронз"). Бронзовые награды добыли дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик на шпагах Игорь  Рейзлин, стрелки из пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте, теннисистка-одиночница Элина Свитолина, борчихи Алла Черкасова и Ирина Коляденко, дуэт по артистическому плаванию Марта Федина/Анастасия СавчукЛюдмила Лузан в гребле на каноэ-одиночке, каратист Станислав Горуна, украинские синхронистки в командном первенстве, легкоатлетка Ярослава Магучих и пловец Михаил Романчук, выигравший "бронзу  на дистанции 800 м в/с. "Серебро" на Играх выиграли все тот же Романчук, который оказался вторым в заплыве на дистанции 1500 м в/с, борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, каратистка Анжелика Терлюга, боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан/Анастасия Четверикова. "Золото" завоевал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Велотрек, Токио-2020, Елена Старикова.
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