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Украинка Старикова оказалась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио

Украинка Старикова оказалась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио
12:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter UCI_Track

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялись медальные соревнования по велотреку, в частности, женщины боролись в кейрине. Украинка Елена Старикова в финальном заезде показала четвертый результат.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В финальном заезде выступили сразу две украинки Елена Старикова и Любовь Басова, что само по себе является историческим событием для отечественного велоспорта. К сожалению, украинки не попали на подиум, заняв четвертое и шестое места соответственно. Победу завоевала нидерландка Шанне Браспеннинкс, "серебро" досталось новозеландке Эллесс Эндрюс, а "бронзу" добыла канадка Лорьян Женест. 

Результаты женского кейрина на Олимпиаде в Токио:

Результаты женского кейрина на Олимпиаде в Токио

Напомним, сегодня пройдут медальные соревнования и в мужском омниуме. С результатами медального заезда у мужчин можно будет ознакомиться здесь позднее.

На Олимпиаде проходит 13-й соревновательный день, с результатами которого можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции. "Телеграф" ведет текстовый онлайн соревнований, где доступны имена всех победителей Игр в Токио.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Велотрек, Кейрин, Токио-2020.
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