Украинка Старикова оказалась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялись медальные соревнования по велотреку, в частности, женщины боролись в кейрине. Украинка Елена Старикова в финальном заезде показала четвертый результат.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

В финальном заезде выступили сразу две украинки Елена Старикова и Любовь Басова, что само по себе является историческим событием для отечественного велоспорта. К сожалению, украинки не попали на подиум, заняв четвертое и шестое места соответственно. Победу завоевала нидерландка Шанне Браспеннинкс, "серебро" досталось новозеландке Эллесс Эндрюс, а "бронзу" добыла канадка Лорьян Женест.

Результаты женского кейрина на Олимпиаде в Токио:

Напомним, сегодня пройдут медальные соревнования и в мужском омниуме. С результатами медального заезда у мужчин можно будет ознакомиться здесь позднее.

На Олимпиаде проходит 13-й соревновательный день, с результатами которого можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции. "Телеграф" ведет текстовый онлайн соревнований, где доступны имена всех победителей Игр в Токио.