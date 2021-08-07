Украинка Магучих завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020 завоевала "бронзу".

Об этом сообщает официальный сайт летних Игр в Токио-2020.

Победу одержала представительница олимпийского комитета России Мария Ласицкене (2,04), а австралийка Никола Макдермотт показала второй результат - 2,02. 19-летняя Магучих сумела покорить планку 2,00.

Украинка Юлия Левченко с результатом 1,96 завершила соревнования на восьмом месте, а Ирина Геращенко (1,98) стала четвертой.

Результаты в секторе для прыжков в высоту среди женщин на Олимпиаде в Токио:

С результатами всех легкоатлетических соревнований за 7 августа можно ознакомиться у нас на сайте.

Отметим, 7 августа, олимпийская сборная Украины уже добыла три медали. В гребле на каноэ вторыми стали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, а боксер Александр Хижняк выиграл "серебро", уступив спорным нокаутом в финале. Кроме того, порадовали украинских болельщиков "бронзой" синхронистки в командном первенстве.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 15-го игрового дня на Олимпиаде в Токио, в которой доступны все результаты украинцев. Кроме того, у нас на сайте доступны имена всех победителей ОИ-2020.