Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 15-го игрового дня

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграют несколько комплектов наград в легкой атлетике. Открывали медальные соревнования женщины-марафонцы.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

Победу в женском марафоне одержала кенийка Перес Джепчирчир, которая пробежала дистанцию за 2:27.20. "Серебро" добыла ее соотечественница Бриджид Косгей с результатом 2:27.36, а третьей финишировала представительница США Молли Зайдель (2:27.46).

Результаты олимпийского марафона в Токио среди женщин (топ-10)

Отметим, в вечерней сессии игрового дня пройдут еще несколько медальных легкоатлетических соревнований, с результатами которых можно будет ознакомиться в этой статье. Украина сегодня может завоевать медали в прыжках в высоту (женщины), где представлены сразу три наших легкоатлетки - Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Ярослава Магучих.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 15-го соревновательного дня, который уже подарил Украине медаль. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.