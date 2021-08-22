Паралімпіада в Токіо: склад збірної України, де дивитися змагання

Паралімпійські ігри ось-ось почнуться в Японії. Знайомимося з нашою командою.

У вівторок, 24 серпня, в Токіо стартують XVI літні Паралімпійські ігри, які триватимуть до 5 вересня.

Україна на головному старті п’ятиріччя буде представлена ​​143 спортсменами в 15 видах спорту. Це — бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

З повним складом паралімпійської збірної України на Іграх в Токіо можна ознайомитися на сайті paralympic.org.ua.

Стежити в прямому ефірі за виступом паралімпійців можна на equalympic.tv і на ТК UA: Перший. Додамо, що медальні змагання розпочняться в ніч на 25 серпня (час київський).

Відзначимо, Паралімпіада пройде без уболівальників через ситуацію з коронавірусом в Японії. Крім того, турнір мав відбутися ще в 2020 році, але з тієї ж причини був перенесений на серпень 2021 року.

"Телеграф" нагадує, що на початку серпня в Токіо завершилися літні Олімпійські ігри, на яких збірна України завоювала 19 медалей, включаючи одне "золото".