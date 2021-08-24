Укр

В Токио стартовали Паралимпийские игры: яркие фото с церемонии открытия

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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В Токио стартовали Паралимпийские игры: яркие фото с церемонии открытия Новость обновлена 24 августа 2021, 17:46
Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио

Паралимпийские игры в Токио официально открыты.

Во вторник, 24 августа, в Японии стартовали XVI летние Паралимпийские игры.

Церемония открытия Игр проходила на Национальном стадионе в Токио, на котором из-за пандемии коронавируса не присутствовали болельщики. Мероприятие проходило под слоганом "У нас есть крылья", а знаменосцами сборной Украины стали пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов. Всего в традиционном параде атлетов приняли участие около пяти тысяч человек, а праздничный фейерверк был виден по всему городу.

Выход украинских паралимпийцев на параде спортсменов:

Отметим, медальные соревнования на Паралимпиаде начнутся в среду, 25 августа, и продлятся до 5 сентября. Сборная Украины представлена на соревнованиях 143 атлетами, которые будут бороться за награды в 15 видах спорта. Отметим, украинцы традиционно хорошо выступают на Паралимпиадах. На прошлых Играх наши атлеты завоевали 117 медалей, включая 41 "золото", добыв третье общекомандное место в медальном зачете.

На Олимпийских играх в Токио "Желто-синие" завоевали 19 наград, включая одну золотую. Олимпийская сборная Украины заняла лишь 44-е место в медальном зачете.

Ранее "Телеграф" сообщал, где следить за Паралимпиадой-2020 по ТВ.

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